Le squadre di Serie A distribuiscono 15mila uova, dolci sorprese per San Patrignano

Oltre 15.000 uova di cioccolato distribuite da alcune squadre di calcio di Serie A, per regalare un momento di dolcezza al personale medico sanitario, ai ricoverati e ai loro familiari in questo periodo di piena emergenza sanitaria Coronavirus. Sono quelle donate da Icam, azienda produttrice di cioccolato, con sede principale a Lecco. Oltre agli ospedali infatti, la donazione delle uova coinvolge anche comunità di accoglienza come San Patrignano e alcune delle principali squadre di calcio di Serie A, fra cui la Roma, Sampdoria, Fiorentina, Genoa e Torino, come spiega Icam, provvederanno a distribuire le uova con i colori del club alle strutture che quotidianamente supportano le famiglie in difficoltà a livello locale e cittadino.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un gesto simbolico con cui l'azienda, come spiega in una nota, "intende celebrare queste festività pasquali condividendo l'augurio proprio dell'etimologia della parola Pasqua -passare oltre- con il desiderio che tutte le persone toccate direttamente o indirettamente da questo virus possano trovare speranza e superare questo drammatico momento". La maggior parte degli ospedali a cui andranno le uova sono sul territorio lombardo, come il San Gerardo di Monza, l'ospedale di Desio, quello di Vimercate, il Sant'Anna di Como, l'ospedale di Erba, gli ospedali di Sondrio e Sondalo e l'ospedale Alessandro Manzoni di Lecco, a cui l'azienda ha anche inviato una donazione aggiuntiva in denaro e una fornitura di dispositivi di protezione. Le uova però hanno anche superato i confini regionali e sono arrivate ad alcuni dei principali ospedali del Piemonte, dell'Emilia-Romagna, della Liguria e della Toscana.