Le strade di Misano si colorano con le grafiche per la MotoGp

Misano è pronta. Che lo spettacolo abbia inizio. Si stanno infatti ultimando in queste ore le operazioni di allestimento nella città legate allo spettacolo del Gran Premio Octo di San Marino e della Riviera di Rimini. La Fondazione aMisano insieme all’Amministrazione Comunale e con i coinvolgimento degli operatori economici dell’intero territorio ha voluto contribuire in maniera molto forte alla valorizzazione del progetto “Ride on Colors” voluto dai promotori della MotoGP e così anche la città ha voluto “correre sui colori” volendo dare il proprio contributo, alla valorizzazione del progetto di sistema. Così, come annunciato nell’happening di fine luglio a Milano dove è stato lanciato il progetto “Ride on Colors”, i colori delle vie di fuga del circuito si sono trasferite in città e daranno il benvenuto ai tifosi ed appassionati che da lunedì arriveranno a Misano. Ricordiamo che lo scorso anno furono oltre 160mila gli spettatori nelle 3 giornate del gran premio (100mila solo la domenica) e che gli eventi collaterali del Dedikato raccolsero oltre 30mila presenze in 4 giorni. Da oggi il colpo d’occhio nel centro di Misano è importante: maxi manifesti alti 5 metri, corner per i selfie, stendardi ai pali dell’illuminazione e scenografia multicolore nell’Arena 58 fanno di Misano la culla per tutti appassionati che la prossima settimana troveranno eventi per tutti i gusti.

Il clou è rappresentato dagli eventi del Dedikato 2019 organizzati dalla Fondazione aMisano che si svolgeranno in Arena 58 e in piazza Repubblica ai quali si aggiungono altri appuntamenti come la Spurtleda 58 che andrà in scena al Rivera Kart di Portoverde dove si sfideranno per beneficienza (incasso in favore della Fondazione Marco Simoncelli) sui kart i piloti delle 4 classi dei Mondiale MotoGP prevista per mercoledì 11 settembre dalle 16,30 in poi, l’esposizione di moto storiche in piazza Venezia zona Misano Brasile a cura del Moto Club di Misano Adriatico in collaborazione con il Ducati Owners Club Romagna di Morciano e infine il Portoverde MotoGP Mobility Hub, l’appuntamento dedicato all’elettrico organizzato dall’Associazione Commercianti di Portoverde che partirà giovedì sera con il tradizionale appuntamento con la Movida e proseguirà fino a domenica con servizi e facilities legati alla mobilità alternativa rivolti a tutti gli appassionati che vorranno raggiungere il circuito con bicicletta in bike sharing, monopattini e altri veicoli elettrici.

Spiega il Sindaco Fabrizio Piccioni: “Abbiamo messo a punto un programma di eventi di intrattenimento molto ricco e divertente che coinvolgerà gli appassionati delle due ruote. Il nostro obiettivo è quello di fare vivere a tutti l’atmosfera di festa che si respira in occasione della MotoGP e che coinvolge il nostro territorio non solo nella tre giorni dell’evento ma già da inizio settimana. Questo rende il nostro gran premio unico nel panorama motoristico mondiale”. Dice il Presidente della Fondazione aMisano Luigi Bellettini: “Siamo molto soddisfatti per il calendario di eventi che anche quest'anno siamo riusciti ad organizzare. Da mesi ci stiamo lavorando per mettere insieme ingredienti unici e di qualità. Abbiamo deciso di rafforzare gli spettacoli nel centro della città con Cevoli il giovedì e i Moka Club il sabato. Via Repubblica, Via Platani e Piazzale Roma si trasformeranno con i colori e le texture del nostro Gran Premio e della Riders Land”.