Le telecamere dalla Rai a Verucchio per “Il borgo dei borghi – La grande sfida” 2019

Dall’attore Marco Giulio Magnani a impersonare Sigismondo Pandolfo Malatesta alla Rocca Malatestiana al ristoratore Michele Andruccioli a riproporre la ricetta tradizionale delle “zavardone”, passando per una performance della banda musicale cittadina, l’ebanista Jury Montanari al lavoro nella bottega ricavata all’interno del Torrione Sant’Andrea accanto alla riproduzione lignea del trono villanoviano, “Cicci” Vincenzo Bronzetti a raccontare aneddoti mentre dipinge l’amata vallata… Sarà presente un drone che sorvolerà la cittadina per l’intera giornata catturando dall’alto il Cipresso di San Francesco, il Museo Archeologico, la Pieve Romanica e l’Oasi del Wwf a Ca’ Brigida. A terra una troupe riprenderà Castello, Chiesa Collegiata e del Suffragio, e centro storico fino alla Porta del Passerello. Alle 18 tutti in piazza Malatesta per registrare l’appello finale al voto.

Mercoledì 10 luglio, Verucchio vivrà infatti un’intera giornata sotto i riflettori, davanti alle telecamere Rai che ha selezionato questa culla dei Malatesta, dal 2017 fra i “Borghi più belli d’Italia”, nel ristretto numero di cittadine che gareggeranno nella prossima edizione de “Il borgo dei borghi – La grande sfida”. Si tratta di una gara fra 60 borghi italiani – tre per regione – in onda il prossimo autunno in prima serata su Rai 3. Una sfida con tre eliminatorie e giuria popolare chiamata a esprimersi via mail e ultimo atto con il televoto da casa che si affiancherà al giudizio di una giuria tecnica.

“La troupe Rai realizzerà il servizio per raccontare le nostre bellezze storiche e naturalistiche” rivela il sindaco Stefania Sabba, orgogliosa per la bellissima vetrina nel prime time del sabato Rai, lancia un appello ai concittadini: “Oltre ad animare il paese per l’intera giornata di riprese (fra voci narranti e piccoli ciceroni), invitiamo tutti i verucchiesi in piazza alle 18 per un appello collettivo al voto. Partecipiamo numerosi per far vedere quanto teniamo al nostro paese!”.