Legacoop e Federcoop Romagna assicurano dipendenti e familiari contro il Coronavirus

Di fronte all’emergenza coronavirus Legacoop Romagna e Federcoop Romagna assicurano dipendenti e famigliari. La copertura assicurativa personale – attivata tramite Assicoop Romagna nell'ambito di Unisalute – riguarda un centinaio di lavoratori con le rispettive famiglie (coniuge e figli). In caso di ricovero, garantisce per ciascuno di essi una diaria da 100 euro, per un massimo di 10 giorni, mentre in caso di terapia intensiva eroga una diaria forfettaria di 3.000 euro, oltre ad assistenza 24 ore su 24 nei 30 giorni successivi e counseling psicologico no-stop.

"Siamo consapevoli degli sforzi che stiamo chiedendo al personale e anche dell’impegno con cui sta garantendo servizi di assistenza ancor più importanti del solito alle imprese associate. Abbiamo quindi voluto dare un piccolo segnale di vicinanza", spiegano il presidente di Legacoop e Federcoop Romagna, Mario Mazzotti, e l’amministratore delegato di Federcoop Romagna, Paolo Lucchi.

Nuove modalità di accesso agli uffici

Gli uffici di Legacoop Romagna e Federcoop Romagna continuano a essere operativi tutti i giorni e sono al fianco delle cooperative per affrontare l’emergenza, seppure con modalità organizzative diverse, legate al rispetto delle disposizioni delle autorità. Vengono quindi privilegiati i contatti telefonici, lo smart working e le consulenze in videoconferenza.

A Forlì-Cesena e Ravenna l'accesso agli uffici avviene solo su appuntamento. Gli uffici di Rimini di Legacoop e Federcoop Romagna rimarranno chiusi ma continueranno a essere operativi e reperibili in smart working, ai medesimi indirizzi personali degli addetti e numeri di cellulare lavorativi dei consulenti e dei funzionari.

Invariate le email, per i contatti telefonici con le segreterie di Legacoop di tutte le sedi è stato attivato il numero unico 347 7037438. Gli uffici di Federcoop Romagna sono raggiungibili ai consueti recapiti: 0544-509511 per Ravenna; 0543-796593 per Forlì; 0547-632556 per Cesena.