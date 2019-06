Legato a una catena e rinchiuso in un capanno torrido, la polizia salva un cane

Tenuto in box di lamiere, al caldo, con una corda al collo lunga solo mezzo metro, fissata a un masso di cemento e a un moschettone fisso, tanto che l'animale, un pitbull di quattro mesi, non poteva neanche girare su se stesso. Senza acqua, né cibo il cane è stato salvato dalla Polizia di Stato di Rimini che ha fatto un controllo al parco Marecchia nei pressi di un circolo per anziani. Denunciato per maltrattamenti di animali il padrone del pitbull, un senegalese regolare, mentre il cucciolo di cane è stato rifocillato dagli agenti e poi consegnato al canile comunale.