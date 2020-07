Lettini squarciati in riva al mare: vandali nello stabilimento di Lorenzo Ercoles, il bagnino "star" dei social

"Questo è l'ultimo video che faccio, mi dispiace ma Cattolica non mi merita". Il bagnino diventato ormai una star dei social network, Lorenzo Ercoles, nel mirino dei vandali che nella notte tra venerdì e sabato hanno tagliato diverse decine di lettini del suo stabilimento balneare. "Non è nemmeno la prima volta che accade - si sfoga Lorenzo - Evidentemente do fastidio a qualcuno..."

In un video pubblicato su Facebook Lorenzo del bagno 76 di Cattolica si sfoga, ricevendo comunque centinaia e centinaia di messaggi di sostegno e invito a "non mollare". Nel video si vedono i lettini a riva letteralmente squarciati dai vandali. Ercoles è diventato famoso per i suoi simpatici video in salsa romagnola che hanno fatto il giro del web, diventando virali con milioni di visualizzazioni.

"E' la seconda volta che vengono giù e mi tagliano tutte le brandine - dice nel suo video pubblicato poi su diversi gruppi su Facebook, ma che sta girando anche su Instagram - C’è anche il guardiano notturno ma tagliano lo stesso. Ieri mi hanno mandato i controlli della Capitaneria, stanotte i lettini tagliati e non è neanche la prima volta. Il 28 giugno me ne avevano tagliate 30. Io questi video non li posso fare più, mi dispiace, do fastidio a qualcuno. E’ stato un divertimento, sono stato bene ma qui do fastidio. L’invidia è una cosa brutta e la gente è cattiva"