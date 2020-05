Lezioni virtuali di storia romana al Museo del Territorio di Riccione

Lezioni, approfondimenti, laboratori e visite guidate per le scuole primarie di Riccione a cura del Museo del Territorio di Riccione. Questa mattina si sono tenute due delle quattro lezioni di approfondimento dedicate alle classi quinte della scuola primaria "Fontanelle" di Riccione. Gli studenti durante l'anno scolastico avrebbero dovuto condurre dei laboratori, ma a causa della chiusura dovuta al Covid-19, questi sono stati trasformati, su richiesta delle insegnanti, in lezioni virtuali di approfondimento sull'epoca romana, a cura di Andrea Tirincanti, responsabile del Museo del Territorio. In collegamento sulla piattaforma digitale della scuola, gli studenti hanno potuto ascoltare la lezione a partire dai siti d'epoca romana presenti a Riccione e Rimini, per poi passare a quelli nazionali. Durante la lezione a titolo esemplificativo i ragazzi hanno anche potuto vedere le teche del museo in una sorta di visita guidata virtuale. Giovedì mattina sarà la volta di altre due classi quinte dell'istituto "Fontanelle" e giovedì pomeriggio alle 16.30 sarà in collegamento la quinta classe della scuola Marina Centro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Su proposta delle insegnanti abbiamo continuato ad attivare la consueta collaborazione con le scuole attraverso nuove modalità, applicate anche al Museo del Territorio - ha detto l'assessore ai Servizi Educativi, Alessandra Battarra -. Lezioni di approfondimento molto apprezzate dagli studenti che hanno potuto visitare virtualmente le sale del nostro museo. Una maniera interessante e costruttiva per concludere un anno scolastico decisamente particolare sia per i ragazzi e le famiglie che per le maestre".