Liberazione, anche a Poggio Torriana si è celebrato un 25 aprile diverso dai precedenti

Arriva l’appello a non dimenticare il significato più profondo del 25 aprile da parte dell’Amministrazione comunale che celebra con una cerimonia istituzionale in forma ridotta e aderisce alle varie proposte online di ANPI. L’iniziativa avrà inizio dalla mattina del 25 Aprile, alle ore 11, davanti al Monumento ai caduti presso il Parco delle Rimembranze, con la deposizione della corona da parte del Sindaco del Comune di Poggio Torriana, Ronny Raggini, in presenza dell’associazione Anpi. Il Sindaco commenta:”Viste le restrizioni quest’anno non si potrà condividere questo momento con la cittadinanza ma l’Amministrazione comunale sottolinea i valori sempre attuali di questa data, in cui si ricordano le vittime del fascismo e la Liberazione dell’Italia dall’occupazione nazista e dal regime fascista.”

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.



Nel sito del Comune di Poggio Torriana è possibile ascoltare le parole del Sindaco, della Consigliera Comunale Guendalina Salvigni e dell’Assessore Francesca Macchitella che hanno dedicato alcune riflessioni, in occasione della giornata di oggi, pubblicando un breve video per i concittadini.

Gli interventi degli Amministratori sono nati dalla necessità di far emergere aspetti quanto mai attuali legati ai valori della resistenza, in ambito sociale, culturale ed economico affinché l’attenzione sui principi costituzionali alla base del 25 aprile, sia alta tutti i giorni dell’anno, in particolare, nella cosiddetta “fase2” di programmazione politica che avverrà nelle prossime settimane a livello nazionale e locale.