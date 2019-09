I monopattini elettrici puntano sulla costa riminese e sulla mobilità invernale

Dopo aver scelto Rimini per la sperimentazione dei monopattini elettrici in sharing e durante la Settimana Europea della Mobilità, Lime si presenta alla città coi suoi monopattini elettrici che nelle ultime settimane hanno popolato le piste ciclabili e le strade cittadine. Il test, partito ai primi di agosto, ha riscosso subito l'interesse di cittadini e turisti tanto che, in appena un mese di attività, i 300 monopattini di Lime presenti sul territorio hanno effettuato diverse migliaia di corse tanto che la società americana, presente in oltre 40 città in 19 paesi europei, non nasconde di voler puntare ulteriormente su Rimini e sulla sua costa per implementare il servizio che proseguirà anche nella stagione invernale. “La micro-mobilità elettrica sta cambiando il modo in cui viviamo e ci muoviamo nelle nostre città, come operatori il nostro compito è quello di garantire che tutti i nostri utenti e i cittadini in generale possano spostarsi liberamente e in totale sicurezza” ha spiegato Alessio Raccagna, Government Affairs Senior Manager di Lime Italia. "Siamo molto soddisfatti della sperimentazione effettuata su Rimini - prosegue Raccagna - e proseguiremo il servizio anche durante l'inverno spostando la nostra flotta sul centro storico. La città, con la sua università e il pubblico delle manifestazioni fieristiche, è uno dei bacini ideali per il servizio dei monopattini elettrici in sharing".

Lo scorso anno un servizio simile, effettuato con le biciclette, ha registrato dei picchi di vandalismo con le due ruote abbandonate ovunque. Avete avuto problemi anche voi?

I dati, in questo senso, sono decisamente trascurabili. Il servizio di gps che controlla i nostri monopattini è all'avanguardia e ci permette di tenerli costantemente sotto controllo. Allo stesso tempo, come prevedono le regole per la sperimentazione, solo in alcune zone di Rimini è possibile utilizzare i mezzi e il sistema di controllo satellitare disattiva la marcia appena si esce di percorsi consentiti. Va anche detto che i monopattini hanno bisogno di una manutenzione quasi giornaliera per essere ricaricati e, quindi, i nostri addetti operano continuamente sul territorio per recuperarli, ricaricarli e revisionarli.

Un servizio, quindi, che non si concluderà con l'estate?

Rimini, anche in inverno, è una città molto viva con l'università e un polo fieristico dal calendario molto ricco. Vogliamo investire sul territorio e, per la prossima estate, implementare la flotta e inserire anche Riccione. Allo stesso tempo siamo molto interessati alla Metropolitana di costa che rappresenterebbe un interscambio ideale coi monopattini elettrici.

Come funzionerebbe il nuovo sistema?

Al momento è ancora in fase progettuale ma siamo in stretto contatto con l'amministrazione comunale. I nostri monopattini elettrici, proprio per la loro peculiarità, rappresentano la mobilità "dell'ultimo miglio". Ossia permettono agli utenti di fare quel tratto di strada per raggiungere, dalla loro abitazione o dagli hotel, le fermate dei mezzi pubblici come il Trc. Questo sistema, quindi, garantirebbe una maggior comodità per gli utenti e, allo stesso tempo, un maggior utilizzo di quella mobilità che può portare a una riduzione del traffico di automobili e dell'inquinamento.

Micromobilità ma, anche, sicurezza?

La micro-mobilità elettrica sta cambiando il modo in cui viviamo e ci muoviamo nelle nostre città, come operatori il nostro compito è quello di garantire che tutti i nostri utenti e i cittadini in generale possano spostarsi liberamente e in totale sicurezza. Domenica ci siamo voluti presentare ai riminesi e, oltre a far provare i nostri monopattini gratuitamente, abbiamo distribuito caschi omologati e bretelle rifrangenti. Allo stesso tempo abbiamo spiegato agli utenti il modo migliore per parcheggiarli rispettando gli spazi urbani e garantendo la sicurezza di tutti.