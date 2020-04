Linea Verde Life replica la puntata girata a Rimini

Tornano ad accendersi su Rimini i riflettori di Linea Verde Life Rai 1, che domani, giovedì 2 aprile alle ore 12,20 sempre su Raiuno replicherà la puntata girata in città nel dicembre scorso per poi andare in onda nel mese di gennaio. Nel racconto dei conduttori di Linea Verde Life Marcello Masi e Daniela Ferolla i temi della sostenibilità e dell'innovazione. Al centro di una puntata che allargherà il proprio sguardo fino a Santarcangelo e Riccione Borgo San Giuliano, Castel Sismondo e il Museo fellini, il Psbo e Metromare, la difesa dei cetacei e il bacino del Ponte di Tiberio come grande scenario di trasformazione urbana, non mancando l’incrocio col food alla Pescheria storica della città.

