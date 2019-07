Linus attacca Sabrina Vescovi: "Se non vuole Radio Deejay dovrà spiegare le piazze vuote"

Non ha avuto peli sulla lingua Linus, il direttore artistico di Radio Deejay, che nel corso della trasmissione radiofonica di mercoledì mattina ha lanciato pesanti attacchi a Sabrina Vescovi, rappresentante del Pd riccionese, dopo le accuse della consigliera comunale sui costi eccessivi dei concerti in piazzale Roma. Una polemica in cui era già entrato l'assessore al turismo, Stefano Caldari, che aveva bollato le esternazioni capogruppo dem come "un'accozzaglia imprecisa". Ad entrare nella querelle ci ha penato Linus che, in diretta, ha risposto a tono alla Vescovi che "ha scritto delle cose veramente antipatiche sui giornali". "Perché facciamo soltanto cose fatte bene, cara Signora Vescovi - ha detto il direttore artistico di Radio Deejay. - Purtroppo facciamo soltanto cose fatte bene, se poi non le piacciono, è un grosso problema suo. Se lei non vuole che noi riempiamo la piazza di Riccione come tutte le estati, tutte le sere con ventimila persone gratis, e portiamo tutte queste persone in una altra qualunque località marina, si assuma la responsabilità, davanti ai suoi colleghi, davanti ai suoi concittadini, lo dica ai ristoratori, agli albergatori, ai bagnini: quest’anno ragazzi, la piazza sarà vuota, perché io purtroppo dovevo trovare una cattiveria gratuita da scrivere. Ok? Ha registrato? Perfetto, se la tenga in casa e se la appenda in salotto".