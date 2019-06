Litiga furiosamente con la fidanzata, intervengono i carabinieri e scoprono della marijuana

La lite tra una coppia di fidanzati di Verucchio, lui un 37enne e lei una 23enne, è costata ai due una denuncia per spaccio di stupefacenti. I carabinieri, nella giornata di lunedì, sono intervenuti nell'abitazione della coppia dove era stata segnalata l'ennesima lite domestica. Al loro arrivo, i militari dell'Arma hanno trovato la ragazza che si era barricata nella camera da letto e sono entrati per accertarsi che stesse bene. Una volta dentro, però, i carabinieri hanno avvertito immediatamente l'odore pungente della marijuana e hanno chiesto l'intervento di un'altra pattuglia per perquisire l'appartamento. Le ricerche hanno dato esito positivo e, in un barattolo, sono stati trovati 13 grammi di marijuana che sono valsi ai due il deferimento all'autorità giudiziaria.