ll lavoro in Comune a Riccione è in "maggioranza rosa"

Sono 289 le dipendenti donna del Comune di Riccione, in provincia di Rimini, rispetto a 120 uomini. Non solo. La presenza femminile per la categoria più alta, la D, e' del 66%, mentre per quanto riguarda i dirigenti, la metà esatta sono donne. Le donne sono in maggioranza anche nella categoria compresa tra i 31 e 40 anni, 36 contro 13, e in quella 41-50 anni: 88 contro 29. Insomma la Perla Verde è un Comune "rosa". Il quadro emerge nell'ambito dell'approvazione del piano triennale delle azioni positive 2020-2022 del Comune di Riccione, approvato questa mattina dalla giunta. Il piano recepisce il codice delle Pari opportunità e tutte le misure contro le discriminazioni di genere. Il Comune ha al suo interno il Comitato unico di garanzia, Cug, che sostituisce e unifica le competenze in solo organismo dei comitati per le Pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing. Individuando tutte le azioni necessarie contro la discriminazione di genere, programmate su base triennale.

Tra le varie misure messe in campo, oltre a corsi di formazione e al codice comportamentale del dipendente pubblico, c'è l'introduzione dello smart working e corsi di aggiornamento per i rapporti con l'utenza e i cittadini. "Il rispetto di un codice comportamentale e la vigilanza contro la discriminazione di genere nell'ambito della Pubblica amministrazione- sottolinea l'assessore al Personale Luigi Santi- è parte integrante del buon funzionamento della macchina pubblica". Altrettanto "importante", aggiunge, è "formare il personale ai rapporti verso l'esterno". Da qui l'idea di un corso di formazione specifico, già accolto positivamente dai rappresentanti dei dipendenti, che "sarà caldamente consigliato alla quasi totalità dei lavoratori".