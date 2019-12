Lo chef Ivan Signoretti nel cast del film “Non c’è Natale senza panettone”

Passato e presente, tradizione e attualità: c’è tutto il mondo de I Legnanesi nei grandi progetti che segnano un finale del 2019 da record. Accanto a un libro e a un nuovo spettacolo teatrale, la storica compagnia teatrale lombarda ha presentato ieri, 26 dicembre, il suo primo film per la tv prodotto da Mediaset 'Non è Natale senza panettone'. Cosa c'entrano I Legnanesi con la pizzeria di Rimini Il Cortile in Centro? Lo chef della pizzeria d'Italia premiato anche da Gambero Rosso, Ivan Signoretti, ha fatto una parte proprio nel film.

“Conosco da anni alcuni alcuni componenti dello staff e de I Legnanesi _ spiega Signoretti _ in particolare Mitia Del Brocco, Antonio Provasio, Enrico Dalceri, Lorenzo Cordara, Maicol Trotta. Con Mitia siamo amici d'infanzia. Dopo tante tappe in Riviera I Legnanesi si sono fermati spesso anche a Il Cortile in Centro, sono innamorati della nostra pizza. Proprio ad Antonio Provasio (alias La Teresa) ho dedicato una pizza gourmet, chiamata proprio Teresa, la sua preferita con prosciutto cotto e gorgonzola, fatta a forma di stella. A settembre mi dissero che stavano per girare un film, visto il grande successo degli spettacoli andati in onda su Mediaset. Mi hanno chiesto di fare parte del cast nel ruolo di un pizzaiolo gourmet, naturalmente. Un pizzaiolo che viene da Rimini. Ho subito accettato. Un'esperienza incredibile durata tre giorni, intensi e indimenticabili”.

Il lungometraggio girato tra Legnano, Milano e Napoli, per la regia di Marco Limbardi, racconta un nuovo capitolo della vita della Famiglia Colombo. Questa volta I Legnanesi sono alle prese con lo sfratto dal cortile, raso al suolo a causa della costruzione de L’outlet del Pandoro. Accanto al piccolo cameo dello chef Signoretti, anche quello di Gigi D’Alessio, Evaristo Beccalossi, Emanuela Folliero, Gianluigi Nuzzi, Andrea Pucci e Edoardo Romano. “Non è Natale senza panettone” vede La Teresa, La Mabilia e Il Giovanni trasferirsi a Napoli, pronti a iniziare una nuova vita senza però rinunciare alle proprie tradizioni.