Lo scippatore seriale di anziani alle fermate del bus è un 75enne

E' un 75enne serbo, vecchia conoscenza delle forze dell'ordine e irregolare in Italia, lo scoppatore seriale di anziani che negli ultimi tempi ha messo a segno diversi colpi alle fermate dei mezzi pubblici. Lo straniero, contando proprio sulla sua età, era convinto di passare inosservato ma è stato individuato da una pattuglia delle Volanti con gli agenti che lo hanno arrestato insieme a un appuntato dei carabinieri. Il malvivente, nella serata di domenca, verso le 18.30 era stato notato dal militare dell'Arma libero dal servizio mentre sfilava il portafoglio a un anziano che aspettava il bus in piazzale Cesare Battisti. Il carabinieri ha dato l'allarme e, in attesa dell'arrivo degli agenti, ha continuato a tenere d'occhio il 75enne fino all'arrivo della Volante con gli agenti che hanno poi ammanettato lo straniero. Portato in Questura, il serbo è stato arrestato per furto pluriaggravato e denunciato in quanto irregolare. Processato per direttissima lunedì mattina, il giudice ha convalidato il fermo e disposto per l'anziano ladro l'obbligo di firma.