Lo show di Bimbobell su Facebook per rallegrare grandi e piccini

Da questa sera, lunedì 16 marzo 2020, parte il nuovo programma di Bimbobell in diretta sulla sua pagina Facebook.

Ogni giorno dalle 20,30 alle 21,30 "Casa Bimbobell". Giochi a premi con telefonate in diretta, saluti, musica live, la Storiatrice Elisa Mazzoli, almanacco del giorno dopo, gara di karaoke al telefono, ospiti e tante altre sorprese e divertimento assicurato. Per le telefonare in diretta e per i giochi: Cell 338 2368780. Tantissime già le aziende che partecipano con dei super regali per rallegrare bambini e adulti in questo periodo particolare.



