Lo spacciatore arrestato "dimentica" la droga sui sedili della Volante

Nuova retata di pusher nella zona di Borgo Marina da parte degli agenti della polizia di Stato dopo che i cittadini, esasperati, hanno denunciato la situazione di degrado nel quartiere anche attraverso l'applicazione YouPol. Tutto è iniziato nella tarda mattinata di domenica quando una pattuglia delle Volanti, nel transitare lungo corso Papa Giovanni XXIII ha notato tre giovani all'esterno di un bar. Visto il fare sospetto, gli agenti hanno deciso di fermarsi ma appena scesi dall'auto di servizio uno di questi, in sella a una bici, si è allontanato in tutta fretta. Identificati i due rimasti, un 31enne di Cosenza e un 28enne tunisino quest'ultimo già noto alle forze dell'ordine e clandestino in Italia, il calabrese ha candidamente spiegato di essere nel locale per acquistare della droga e di essersi rivolto al nordafricano per concludere l'affare.

Entrambi sono stati caricati sulla Volante e portati in Questura ma, durante il tragitto, il personale della polizia di Stato si è accorto che il tunisino ha estratto dagli slip un involucro sospetto nascondendolo tra i sedili facendo cenno all'italiano di non parlare. Fatti scendere e portati negli uffici di corso d'Augusto, un controllo della Volante ha permesso di recuperare la bustina contenente due pezzi di hashish e di marijuana, mentre a seguito di perquisizione personale effettuata all'interno degli Uffici di Polizia veniva rinvenuto all'interno di una tasca dei pantaloni del tunisino, ulteriori dosi di hashish e marijuana, una banconota e un cellulare di dubbia provenienza. Il cosentino è stato segnalato in Prefettura come assuntore mentre, il tunisino, è stato arrestato per spaccio.