Lo spinello in compagnia costa al minorenne una segnalazione in Prefettura

L'Opel Corsa, ferma ai lati della strada in un tratto semi isolato via Leontina verso le 11.30 di giovedì, ha insospettito i carabiieri della Stazione di San Leo che si sono fermati per controllare cosa stesse succedendo. All'interno dell'utilitaria c'erano tre giovani e, alla vista delle divise, uno dei passeggeri ha immediatamente gettato dal finestrino un involucro. La manovra non è passata inosservata ai militari dell'Arma che, recuperatolo, hanno scoperto che conteneva 1,5 grammi di marijuana. Perquisiti, i due maggiorenni sono risultati puliti mentre il terzo, un 17ennne, è stato trovato in possesso di uno spinello e si è assunto anche la paternità dell'involucro. Il tutto è valso al minorenne una segnalazione in Prefettura come assuntore di stupefacenti.