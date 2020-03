Locali aperti nonostante i divieti per contrastare il contagio, 6 persone denunciate

Nella serata di lunedì sono scattati i severi controlli, da parte dei carabinieri, per vigilare sul rispetto dell'ordinanza per contenere il contagio da Coronavirus. In particolare a Cattolica i militari dell'Arma hanno denunciato il titolare di una palestra cittadina che, in barba ai regolamenti, non aveva ottemperato all’obbligo di chiusura del centro sportivo. Oltre a lui sono finiti nei guai 5 clienti, non residenti nel comune, pizzicati dalle divise mentre si allenavano all'interno della struttura. I carabinieri ribadiscono che le persone controllate sulla pubblica via dovranno esibire documentazione comprovante l’esigenza di spostamento e, in caso di assenza di detta documentazione, dovranno sottoscrivere autocertificazione veritiera delle ragioni del proprio spostamento. Le stesse, comunque, non sono da intendersi quali titoli autorizzativi a circolare e pertanto non verranno rilasciate preventivamente da alcuna autorità. Il cittadino, in caso di controllo, salvo quanto ribadito in precedenza, sarà chiamato a produrre l’autocertificazione.