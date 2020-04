Lontani dal campo i calciatori della Marignanese fanno una donazione all'Ausl Romagna

Lontani dal campo e dal calcio giocato, ma vicini a chi lotta in prima linea per sconfiggere il Coronavirus. In un momento così difficile la Marignanese ha voluto esprimere la sua vicinanza all’AUSL Romagna con una donazione effettuata questa mattina che ha coinvolto le diverse parti della società gialloblù: dirigenti, staff e giocatori della prima squadra. Tutti uniti e tutti insieme in un gesto per una giusta causa, che si spera possa essere d’aiuto in una situazione tanto complicata. “Ci siamo consultati con il Presidente e il mister – commentano i ragazzi – e abbiamo deciso di portare avanti tutti insieme questa iniziativa. Ognuno in questo momento può fare qualcosa e noi nel nostro piccolo abbiamo scelto di dare un supporto a chi tutti i giorni è in campo per questa difficile partita. Siamo convinti che tutto finirà e non vediamo l’ora di tornare a giocare”.

