Look estivo per l'arredamento del ponte di viale Dante

Il colpo d'occhio è quello di un giardino fiorito in riva al mare, in puro stile cittadina balneare. La scritta "Riccione" a lettere cubitali sul ponte di viale Dante, c'è da scommettere, quest'estate farà da sfondo a tanti selfie. I lavori di sistemazione, di quella che si può definisce sempre più la piazza sull'acqua della città, sono stati eseguiti da Geat come da programma dell'assessorato ai Lavori Pubblici. Panchine e fioriere in legno sistemate dopo la finitura dell'asfalto. Giovedì inoltre arriverà il tappeto verde di erba sintetica e una nuova illuminazione. "E' una gioia per gli occhi, passi sul ponte di viale Dante ed è subito estate - ha detto l'assessore ai Lavori Pubblici Lea Ermeti - ed è questa gioia che abbiamo voluto comunicare. Sono sicura che sarà apprezzata molto e che sarà lo sfondo ideale per tanti selfie, cartoline da Riccione con la piazza del porto all'orizzonte, che rimarranno negli album per anni dei nostri visitatori".

