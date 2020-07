Lotta al degrado, blitz dei carabinieri nelle ex colonie abbandonate

E' scattato all'alba di mercoledì il blitz dei carabinieri della Stazione di Miramare al'interno delle ex colonie abbandonate che, soprattutto in estate, diventano ricettacolo di sbandati che vi allestiscono all'interno ei bivacchi di fortuna. Tra le stanze diroccate e in pessime condizioni igieniche le divise hanno trovato 8 persone in giacigli di fortuna realizzati con vecchi arredi recuperati verosimilmente dai cassonetti della spazzatura. Si tratta di 1 italiano, 4 marocchini, 1 cittadino dello Sri Lanka, 1 ucraino e 1 nigeriano. Tutti senza fissa dimora dovranno rispondere dei reati di danneggiamento ed invasione di edifici. Al termine dell'operazione sono state effettuate le operazioni di bonifica dei bivacchi e ripristinati gli sbarramenti in cemento di porte e finestre.

