Lotta allo spaccio di stupefacenti, tre pusher in manette

Nella lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti i carabinieri della Compagnia di Riccione, in due distinte operazioni, hanno arrestato tre pusher. A finire in manette, grazie ai militari del Nor della Perla Verde, è stato un riminese 42enne che, a seguito di una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 27,3 grammi di cocaina e 0,5 di hashish. I carabinieri della Tenenza di Cattolica, invece, hanno arrestato un 27enne milanese, già noto alle forze dell'ordine, e un 26enne napoletano. I due, finiti nel mirino degli inquirenti dell'Arma, sono stati sottoposti a una perquisizione domiciliare che ha permesso di trovare 12,2 grammi di cocaina e 65,8 di hashish oltre a tutto il materiale per il confezionamento delle dosi.

I controlli sulle strade, invece, hanno permesso di segnalare come assuntori di stupefacenti due persone trovante in possesso di modiche quantità di cocaina e marijuana.