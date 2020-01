Lotteria Italia 2020, Riccione baciata dalla fortuna: vinti 100mila euro

Riccione baciata dalla Dea Bendata. L'Epifania si è conclusa come da tradizione con l'estrazione dei biglietti della Lotteria Italia. La Befana oltre a dolci e carbone ha portato 100mila euro al fortunato possessore del biglietto serie M059274, acquistato nella Perla Verde. Nel corso dell'appuntamento con "Soliti Ignoti - Il Ritorno - Speciale Lotteria Italia", la puntata speciale dello show condotto da Amadeus, sono stati svelati i cinque biglietti a cui sono stati assegnati i premi di prima categoria, tra cui quello del valore di 5 milioni di euro, aggiudicato dal biglietto serie 0005538, venduto a Torino.

Il premio da 2,5 milioni di euro è andato al tagliando serie P463112, venduto a Gornas (Udine). Quello da 1,5 milione di euro è stato vinto dal biglietto N121940, venduto in un distributore locale di Roma, mentre quello da un milione di euro dal biglietto C127922, venduto a Lucca. Il premio da 500mila euro è andato al possessore del tagliando P370303, venduto a Erba (Como). L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato le serie ed i numeri dei 20 biglietti vincenti di seconda categoria, del valore di 100mila euro ciascuno.

I premi di seconda categoria da 100mila euro

L 064678 CASTELLARANO RE

E 237293 ROMA RM

E 235721 ROMA RM

N 221621 MOLFETTA BA

F 409216 SALERNO SA

D 133481 PAVIA PV

E 346697 TORINO DI SANGRO CH

P 431020 PALO DEL COLLE BA

P 412570 LAVIS TN

M 059274 RICCIONE RN

L 288423 TORINO TO

E 468061 FRASCATI RM

A 473573 TORTONA AL

M 160464 TRIESTE TS

P 475690 ROMA RM

N 065499 NAPOLI NA

M 003332 SALERNO SA

A 351631 PARMA PR

E 323839 PISCINA TO

Le vendite

Quest’anno sono stati venduti circa 6,7 milioni di biglietti con una raccolta prossima ai 34 milioni di euro e sono stati distribuiti premi giornalieri per 750.000 euro, già comunicati nel corso della trasmissione televisiva “Soliti Ignoti -Il Ritorno”. In particolare si tratta di 75 premi da 10.000 euro, biglietti vincenti dei premi giornalieri comunicati durante le precedenti puntate della trasmissione televisiva 'I soliti ignoti'. Tra questi il biglietto serie "E 006754", venduto alla tabaccheria di via Gramsci 15 a Modigliana. La vincita è stata comunicata lo scorso novembre dal conduttore Amadeus.

Al top delle vendite della Lotteria Italia c’è anche quest’anno il Lazio. Nella regione, spiega Agipronews, sono stati venduti 1.324.870 tagliandi (il 20% rispetto ai 6,7 milioni del dato nazionale). Rispetto all’anno scorso però si registra un calo del 5%. Segue a stretto giro la Lombardia, che si attesta a quota 1.145.490 (-2%). L’Emilia Romagna, con 647.260 tagliandi staccati (-2,8%), si piazza sul terzo gradino del podio, di un soffio davanti alla Campania, che si ferma a 605.380, ma che a differenza delle regioni che la precedono fa segnare un +2,9% rispetto all’anno scorso.

In Emilia Romagna Bologna si conferma in testa con 229.730 tagliandi venduti, 320 biglietti in più rispetto all'edizione 2018. In termini percentuali la provincia dove si è registrato il calo maggiore è stata quella di Ravenna, con 31.620 biglietti (-14,2%). Alle spalle del capoluogo felsineo si piazza Modena, con 81.760 biglietti (-3,5%), seguita da Parma (71.950, -5,5%). Per le altre città e province: Forlì-Cesena ha chiuso con 57.570 tagliandi (-2,1%), a Piacenza staccati 39.990 (-13,5%), a Reggio Emilia venduti 43.650 tagliandi (5,8%), a Rimini 45.880 (+2,9%) e a Ferrara 45.110 (-5,5%).