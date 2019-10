Stroncato da un malore durante la partita di calcetto muore a 28 anni

Il cuore di Luca Petitti ha cessato di battere nella giornata di martedì dopo una settimana di agonia in ospedale da quando, nella serata di martedì 9 ottobre, era stato colpito da un improvviso malore mentre giocava a calcetto con gli amici. Durante la partita il ragazzo si era accasciato a terra, subito soccorso e portato in ospedale a nulla sono valsi gli sforzi dei medici. Lascia il padre Antonio e la madre Anna, che hanno voluto donare gli organi del figlio, oltre ai fratelli Flavia e Giampiero. Profondamente scossa dalla perdita anche la cugina Emma Petitti, assessore regionale. I funerali saranno celebrati giovedì pomeriggio alle 15.30 alla chiesa della Riconciliazione in via della Fiera a Rimini.