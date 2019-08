Lui sulla carrozzina, lei la badante: in manette l'improbabile coppia di spacciatori

Lui è un disabile 53enne, vecchia conoscenza delle forze dell'ordine, e costretto a muoversi su una carrozzina. Lei è una 36enne ed è la badante dell'uomo. Una coppia di spacciatori improbabile ma che, già in passato, era stata arrestata dalla polizia. Nonostante entrambi fossero già finiti nel mirino delle forze dell'ordine nel marzo del 2018, quando vennero sorpresi nell'appartamento dell'uomo con dell'eroina. A smascherarli, oggi come allora, era stata la lunga fila di clienti che suonavano al campanello per rifornirsi della dose giornaliera. Nonostante il 53enne, con gravi problemi di salute, fosse ai domiciliari questo non gli impediva di portare avanti la sua attività di pusher. Anche questa volta, a suonare al campanello sono stati gli agenti della polizia Municipale che nel corso della perquisizione, oltre a tutto il materiale per confezionare le dosi, hanno rinvenuto 50 grammi di eroina e 12 di cocaina che sono valsi ai due le manette. Difesi dagli avvocati Nicoletta Gagliani e Alessandro Pierotti, sono comparsi davanti al giudice nella mattinata di venerdì per essere processati.