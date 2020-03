Lutto nella comunità di San Patrignano, si è spenta Maria Antonietta Muccioli

Un messaggio straziante quello che Andrea Muccioli ha voluto affidare a Facebook per annunciare la scomparsa della propria mamma. Si è spenta, all'età di 86 anni, Maria Antonietta Cappelli vedova del fondatore della comunità di San Patrignano Vincenzo Muccioli. Nell’estate del 1978 la coppia lasciò l’attività di albergatori, a Rimini, e accolsero nella sua casetta di campagna la prima ragazza drogata. Nacque allora la favola di Sanpa, la comunità di recupero per tossicodipendenti oggi più importante d’Europa, che ospita quasi duemila giovani e che in trent’anni ha visto transitare decine di migliaia persone con tantissime di queste che sono uscite dal tunnel della droga.

L'addio del figlio Andrea

"Ciao mamma. Dovrei essere contento. Questa notte ti sei finalmente liberata di quell’involucro accartocciato e stanco, che ti aveva privato del movimento, della parola e infine della memoria e del pensiero. La condanna ricevuta, quella di una lunga catena di giornate vuote e solitarie, è ormai estinta, e per te il distacco da questa terra immagino sia semplice e lieve. Chissà, probabilmente stai già tendendo la mano verso il tuo Vi’, prossima a quell’ abbraccio grande e forte, ma dolcissimo, dentro il quale sembravi scomparire. Avrai una grande sorpresa, mamma.

Insieme al babbo troverai la tua cara Dida. Immagino voi tre, insieme, fluttuare in un girotondo di abbracci e tenerezze, come in un quadro di Chagall, che Dida ama tanto...e un po’ vi invidio. Noi quaggiù, che oltre alla mancanza di voi, ci troviamo calati in questo immenso vuoto, in questo tempo dilatato e fermo, come una bonaccia densa di nebbie malate, che ti costringono a tenere le vele ammainate e ti impediscono l’orizzonte. Guidateci con l’immensa generosità del vostro cuore, aiutateci a ritrovare una rotta sicura, che possa farci condividere il reso del nostro viaggio, che sappia davvero ritrovarci come fratelli".