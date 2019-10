Macabra scoperta all'alba, si toglie la vita nel parcheggio del centro commerciale

Macabra scoperta, all'alba di venerdì, nel parcheggio del centro commerciale "Le Befane" di Rimini dove un uomo si è tolto la vita impiccandosi a una struttura di ferro. L'allarme è scattato verso le 6 quando un addetto della struttura, che si stava recando al lavoro, ha notato il corpo appeso a un traliccio dell'area di sosta al piano superiore. Nonostante l'intervento dei soccorritori, il medico non ha potuto far altro che dichiarare il decesso e sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia di Stato. A togliersi la vita è stato un 65enne, arrivato nel parcheggio con corda e sedia, che avrebbe lasciato alcuni biglietti per spiegare l'insano gesto.