Macchia boschiva in fiamme, interviene anche l'elicottero dei vigili del fuoco

Un incendio di vaste proporzioni, che ha interessato una macchia di vegetazione di circa 3 ettari, si è scatenato nel pomeriggio di martedì nel territorio di Montescudo. L'allarme è scattato intorno alle 14.30 e ha fatto entrare in azione i vigili del fuoco e il personale della Protezione Civile. Il rogo ha interessato una zona scoscesa dell'entroterra e, per circoscriverlo, si è reso necessario l'impiego dell'elicottero del 115. L'acqua, riversata dall'alto, ha evitato che le fiamme interessassero anche delle abitazioni e nella prima serata è stato estinto. Al momento sono rimaste sul posto alcune vedette per evitare che eventuali focolai sfuggiti allo spegnimento possano innescare un nuovo incendio. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri Forestali per accertare la natura del rogo.

