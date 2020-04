Malata di Covid evade e fa la spesa senza pagare, denunciata per epidemia colposa

Dovrà rispondere di epidemia colposa, oltre che di evasione dai domiciliari e rapina, una 55enne riminese vloccata dalla polizia di Stato dopo aver rubato in un supermercato. La donna, già sottoposta alla misura cautelare, si sarebbe trovata la dispensa vuota e invece di chiedere aiuto ha deciso di uscire di casa nonostante fosse anche in quarantena in quanto positiva al Coronavirus. Arrivata al supermercato, ha così iniziato a fare incetta di generi alimentari ma arrivata alle casse ha cercato di svicolare per non pagare la spesa. Notata dal personale del negozio è stata bloccata prima che potesse fuggire ed è stato chiesto l'intervento della polizia di Stato. Identificata dagli agenti, è emersa tutta la sua storia pregressa che gli è valsa la sfilza di denunce. I commessi, che hanno bloccato la 55enne, visto lo stato di salute della donna sono stati messi a loro volta in quarantena mentre per la malvivente la Questura ha allertato i servizi sociali.

