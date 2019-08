Malore durante il bagno in mare, anziano turista rischia di annegare

Un malore improvviso ha colto un anziano turista che, nella mattinata di mercoledì, stava facendo il bagno in mare e ha rischiato di annegare. L'allrme è scattato intorno alle 11 a Cattolica, nello specchio d'acqua davanti al Bango Altamarea, quando un 84enne ha iniziato ad annaspare per poi accasciarsi in acqua. A soccorrerlo è stato il bagnino di salvataggio che ha iniziato a praticare le manovre di rianimazione mentre, sulla battigia, è intervenuto il personale del 118 con ambulanza e auto medicalizzata. Stabilizzato, l'anziano turista è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso del "Ceccarini" di Riccione. Sulla spiaggia, per gli accertamenti di rito, è intervenuta la Capitaneria di porto.