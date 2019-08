Malore durante il bagno, turista rischia di annegare in mare

Momenti di paura, nella tarda mattinata di lunedì, nello specchio antistane il Bagno 42 di Bellaria dove un anziano turista di 77 anni ha rischiato di annegare. L'uomo, che stava facendo il bagno, intorno alle 11.30 ha accusato un improvviso malore che lo ha fatto accasciare in acqua. Il salvataggio si è accorto dell'emergenza e ha dato l'allarme per poi recuperare l'anziano e portarlo a riva dove ha iniziato le manovre di primo soccorso mentre, nel frattempo, è accorso il 118 con ambulanza e auto medicalizzata. Il turista è stato stabilizzato ma le sue condizioni sono rimaste molto critiche ed è stato trasportato d'urgenza, con il codice di massima gravità, all'Infermi di Rimini. Sulla battigia, per gli accertamenti di rito, è intervenuta la Capitaneria di porto.