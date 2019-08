Malore sulla battigia, bagnante salvato in extremis dall'annegamento

E' stato trasportato all'Infermi di Rimini in gravi condizioni un turista 70enne che, nel pomeriggio di venerdì, ha rischiato di annegare in mare. L'allarme è scattato verso le 15 quando, secondo i primi riscontri, l'anziano avrebbe accusato un malore nello specchio d'acqua davanti al Bagno 98. E' intervenuto il salvataggio che, dopo averlo portato a riva, ha iniziato le manovre di rianimazione mentre, sul posto, sono accorsi i mezzi del 118. Dopo essere stato stabilizzato, il bagnante è stato trasferito nel nosocomio riminese col codice di massima gravità. Sul posto, per gli accertamenti di rito, la Capitaneria di porto.