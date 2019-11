Sfilza di malori nella scuola elementare, bambini evacuati

Preoccupazione e paura nella scuola elementare di Villa Verucchio, dove in tarda mattinata si sono verificati dei malori ai piccoli alunni dell'istituto. Secondo le prime informazioni, intorno alle 12,30 di mercoledì hanno iniziato ad accusare i malori 9 bambini di una stessa classe, che si trovavano in palestra per l'educazione fisica. La palestra è stata evacuata. Sul posto, in via Don Sturzo, si sono portati i mezzi del 118, con quattro ambulanze e l'auto medicalizzata, i vigili del fuoco specializzati del nucleo Nbcr (nucleare-batterico-chimico-radiologico) e i carabinieri. Si indaga sulle cause di quella che, secondo le prime ipotesi, potrebbe essere un'intossicazione. Nessun bambino ha riportato lesioni gravi e i piccoli sono stati smistati per accertamenti negli ospedali della zona, tra Rimini e Cesena.

QUI GLI AGGIORNAMENTI