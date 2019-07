Maltempo, grosso pino crolla in mezzo alla strada

I vigili del fuoco sono intervenuti all'alba di domenica, a Riccione, per un grosso pino crollato in mezzo alla strada in seguito al maltempo della notte. L'allarme è scattato intorno alle 5.30 in via fratelli Bandiera e, per tutta la mattinata, sono andate avanti le operazioni per rimuore la pianta. Solo verso le 11.30 la circolazione è stata ripristinata. Diversi gli interventi analoghi nelle ultime 24 ore ma, dai vigili del fuoco, non si segnalano particolari criticità in tutto il territorio riminese.