La provincia si risveglia imbiancata, dall'entroterra al mare arriva la neve

Confermate in pieno le rpevisioni meteo che indicavano l'arrivo di un'ondata di freddo accompagnata dalla neve. Nella mattinata di mercoledì tutta la provincia di Rimini, dall'entroterra al mare, si è risvegliata imbiancata. Diversi centimetri dalle colline verso l'interno, e una spolverata sulla battigia, la dama bianca ha regalato scenari suggestivi e irreali resi ancora più strani dall'assenza quasi totale di persone e mezzi in strada dovuti alle norme anticontagio. Tutte le strade, comunque, risultano percorribili e non si segnalano difficoltà. Secondo le previsioni, il maltempo dovrebbe continuare fino a giovedì ma con la quota neve in progressivo aumento.

