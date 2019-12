Maltempo, scatta l'allerta della Protezione civile per la piena dei fiumi

E' stata diramata nella giornata di lunedì l'allerta meteo della Protezione civile che, per martedì, prevede il rischio arancione per le piene dei fiumi. Con gli oltre 30 millimetri di pioggia caduti nel corso della giornata i corsi d'acqua sono sorvegliati speciali. Al momento tutti i fiumi della provincia riminese sono molto al di sotto della soglia di attenzione ma, col proseguire del maltempo, non si esclude che il loro livello si possa alzare. Il bollettino meteo, comunque, indica un deciso miglioramento della situazione a partire dalla prima mattinata di martedì.