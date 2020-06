Maltratta la nonna per ottenere i soldi per la droga, arrestato nipote degenere

Il personale della Squadra mobile della Questura di Rimini, nella giornata di mercoledì, ha arrestato un 26enne con l'accusa di maltrattamenti nei confronti dell'anziana nonna. Il giovane, secondo quanto emerso, continuava a chiedere insistentemente il denaro necessario ad alimentare il suo vizio della droga. Nonostante fin da adolescente fosse seguito da una comunità terapeutica, non era mai uscito dal tunnel degli stupefacenti e per questo vessava la nonna per ottenere i soldi per l'acquisto delle dosi. In un'occasione, quando la donna si era rifiutata di dargli 90 euro, il 26enne l'aveva aggredita tirandole una secchiata d'acqua addosso per poi trascinarla in banca per prelevare i contanti. Vista la situazione, il gip ha emesso nei confronti del ragazzo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per maltrattamenti in famiglia ed estorsione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.