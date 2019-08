Maltrattamenti in famiglia, minacce a un medico ed evasione: catturato il latitante

E' stato arrestato dai carabinieri di Cattolica il 60enne napoletano ricercato che, negli ultimi giorni, era stato protagonista di un caso di maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie, evasione e minacce con una motosega a un medico di una clinica privata. L'uomo, dopo essere stato portato in caserma, al termine degli accertamenti di rito è stato trasferito nel carcere dei "Casetti" in seguito ad un aggravamento della misura cautelare proprio per i suoi comportamenti.