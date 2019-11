Mamma e figlio "maghi" dei furti con destrezza nei supermercati

Dopo una serie di denunce di furti, commessi da due soggetti fuori da supermercati e istituti di credito, i carabinieri della Compagnia di Riccione sono riusciti a risalire agli autori e ad arrestarli. Fondamentali sono stati i filmati delle telecamere a circuito chiuso, che sorvegliavano le zone più calde, i cui occhi elettronici hanno ripreso i malviventi in azione. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, i ladri pedinavano le potenziali vittime all'interno dei supermercati fino al momento di pagare la spesa. Qui uno dei componenti della banda scrutava l'obiettivo che pagava la propria spesa con bancomat o carta di credito per carpire il pin delle tessere elettroniche. Una volta uscita dal supermercato, la vittima veniva avvicinata da un ragazzo con una banale scusa per distrarla mentre, la donna, si occupava materialmente di sfilare i portafogli e, grazie ai pin, utilizzare le carte di pagamento.

Sono 6 episodi accertati dai carabinieri, tra settembre e novembre 2018, avvenuti all'esterno dei supermercati, delle farmacie e dei bancomat. Le indagini hanno permesso di scoprire che, per ogni, vittima, venivano prelevati dai 200 ai 1000 euro ogni volta. Grazie ai filmati delle telecamere a circuito chiuso i militari dell'Arma hanno identificato gli autori per mamma e figlio, di 42 e 21 anni, entrambi nomadi e già noti alle forze dell'ordine. I risultati dell'inchiesta hanno permesso ai carabinieri di fornire indizi fondamentali per inchiodare i due malviventi nei confronti dei quali è stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per furto. La 42enne risultava già essere ristretta in carcere, il 21enne è stato invece rintracciato a Trento e ammanettato. Una terza persona, un 19enne sempre nomade che avrebbe utilizzato i bancomat rubati, è stato sottoposto al divieto di dimora in tutta l'Emilia-Romagna. Al vaglio degli inquirenti anche la posizione una minorenne che avrebbe partecipato a uno dei furti.