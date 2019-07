Mancata precedenza innesca feroce lite, camperista spacca i denti ad automobilista

Ci ha rimesso tre denti un automobilista di cesenatico 34enne che, lo scorso 28 giugno, è stato aggredito da un riminese 39enne per una banale discussione stradale. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il più anziano dei protagonisti si trovava alla guida di un camper quando, a Cesenatico in viale Mazzini, ha iniziato a questionare con l'avversario che si trovava al volante di una vettura per questioni di precedenza. Dalle urla, i due sono poi passati alle vie di fatto col riminese che si è reso protagonista di un vero e proprio pestaggio nei confronti del 34enne massacrato con una grandita di pugni al volto per poi fuggire in tutta fretta prima dell'arrivo dei carabinieri. I militari dell'Arma, grazie al racconto della vittima e alla testimonianza di alcune persone presenti alla scazzottata che hanno annotato la targa del camper sono risaliti fino al riminese. Il 39enne, adesso, è stato denunciato a piede libero per percosse e lesioni.