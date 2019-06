Mancato pagamento della Tari, a Riccione 23 attività a rischio sospensione licenza

Proseguono le attività di controllo da parte del Servizio Tributi e del servizio SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) per il recupero dell’evasione della TARI, la tassa comunale sui rifiuti. I provvedimenti che sanzionano i soggetti non in regola prendono le mosse dalle previsioni del Regolamento approvate in consiglio comunale lo scorso anno, che consentono di avere ulteriori strumenti per la lotta all’evasione e l’applicazione di relative sanzioni che possono comportare anche la sospensione dell’attività fino a tre mesi. Nel dettaglio le nuove sanzioni si dividono tra diffide e sospensione di attività. Le diffide sono 23 e hanno come destinatari 2 società di gestione di parcheggi, 2 hotel, 2 ristoranti, 1 bar, 16 pubblici esercizi.

Mentre per quanto riguarda le chiusure relative alle precedenti diffide, che riguardano hotel, ristoranti e pubblici esercizi, sono in corso le verifiche di eventuale avvenuto pagamento, in mancanza del quale il SUAP procederà nei prossimi giorni a notificare il provvedimento di sospensione di attività per un massimo di tre mesi. Laddove i destinatari delle sanzioni dovessero procedere nei termini previsti a sanare la propria posizione (30 giorni), i relativi provvedimenti verranno revocati. Si ricorda che permane la possibilità di rateizzazione dell’importo dovuto.