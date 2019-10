Maniaco sessuale non rispetta gli arresti domiciliari e finisce in cella

Un maniaco sessuale recidivo, già condannato nel 2015 e nel 2017 per aver molestato sessualmente degli adolescenti e arrestato l'ultima volta lo scorso 24 settembre per aver allungato le mani su un 17enne, è finito nuovamente dietro le sbarre. A catturare il 38enne riccionese sono stati i carabinieri della Perla Verde che hanno eseguito nei suoi confronti un nuovo provvedimento cautelare emesso dal Tribunale di Rimini quale aggravamento della precedente misura a cui era sottoposto. L'uomo, infatti, era stato arrestato l'ultima volta poco più di un mese fa su disposizione del Gip in quanto accusato di aver molestato il ragazzino all’interno dell’ascensore di un albergo. Sottoposto ai domiciliari, durante i controlli da parte dei militari dell'Arma è stato sorpreso nella sua abitazione in compagnia di altre persone che non risiedevano con lui. Secondo quanto emerso dalle indagini il 38enne, dietro una finta proposta lavorativa, aveva invitato un uomo presso la propria abitazione simulando la necessità di dovergli prendere le misure per confezionare una divisa da lavoro. Vista la violazione, per il maniaco è scattato un aggravamento della misura ed è stato portato in caserma per le pratiche di rito e poi trasferito nel carcere dei "Casetti".