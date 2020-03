Manutenzione dei parchi cittadini: sistemazione del verde giochi dei bambini, viali e sgambatoi

Manutenzione per i parchi cittadini riccionesi per la sistemazione del verde, delle aiuole i giochi per bambini, L’assessore all’Ambiente, Lea Ermeti, tecnici e addetti alla manutenzione della Geat hanno eseguito nei giorni scorsi diversi sopralluoghi in tutti i parchi di Riccione per verificare quali sono gli interventi da eseguire. In particolare si è proceduto a verificare e sistemare le potature delle piante che annualmente, in primavera, necessitano di uno sfoltimento per assicurane la tenuta in salute e la rigogliosità. Inoltre è stato verificato lo stato delle pulizie dei vialetti pedonali da ingombri quali foglie ed erba spontanea. Particolare attenzione è stata poi posta ai giochi per bimbi, alle eventuali sostituzioni di parti logore in maniera da essere pronti per quando sarà possibile con la bella stagione e le temperature miti riportare i bimbi a giocare all’aperto e usufruire tutti in maniera più completa dei parchi pubblici. Lavori di sistemazione e manutenzione ordinaria sono già iniziati al Parco della Resistenza e continueranno nei prossimi giorni al parco degli Olivetani e Parco San Francesco. Infine, ma non meno importante, la Geat sta procedendo alla sistemazione delle aree riservate alle passeggiate con i cani, i cosiddetti sgambatoi. “Quella di avere delle aree verdi, attrezzate con i giochi per bambini, piante curate e aree riservate alla passeggiate con i cani è un'esigenza molto sentita dai cittadini - ha detto l’assessore all’Ambiente, Lea Ermeti -, necessità che condivido, perché i parchi sono dei polmoni importanti per una comunità e una città che deve essere vissuta da tutti”.