Manutenzione dei parchi, Coriano al lavoro anche durante l'epidemia

Durante il periodo di lockdown gli operai del Comune di Coriano hanno continuato gli interventi sul territorio e la manutenzione dei parchi iniziando a preparare il momento in cui si sarebbe nuovamente potuto goderne. Entro la fine di questa settimana tutti gli interventi nelle aree verdi del territorio, compreso il centro sportivo e le aree di pertinenza delle scuole, verranno terminati. In previsione del periodo estivo, non essendo stata possibile, a causa del blocco dei bandi, procedere all’assunzione di 2 operai stagionali, il comune di Coriano ha destinato l’importo previsto di 28’500 in un affidamento per la gestione del verde al quale si aggiunge l’affidamento di 25’000 euro previsto per il decoro urbano. E’ inoltre in fase di definizione l’affidamento per lo sfalcio dei fossi che dovrà essere effettuato lungo tutti i 150 chilometri di strade corianesi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Vorrei ringraziare personalmente i nostri operai - ha dichiarato il sindaco, Domenica Spinelli - che in questi giorni difficili hanno e stanno continuando il loro lavoro senza interruzione, garantendo così sicurezza e decoro al nostro territorio". ”Durante questo periodo - ha aggiunto Roberto Bianchi, Assessore ai lavori pubblici - la programmazione non si è interrotta, nonostante il “lavoro agile” gli addetti agli uffici dei lavori pubblici hanno continuato la preparazione degli atti propedeutici a tutti i lavori e siamo in linea con quanto previsto”. "ho eseguito il sopralluogo con la ditta incaricata nelle frazioni e nel capoluogo - conclude il vicesindaco Gianluca Ugolini in qualità di assessore al decoro urbano - stiamo lavorando per mantenere ordine e pulizia. Rispondiamo prontamente alle richieste dei cittadini che ringrazio per il loro prezioso contributo che dimostra la fase di crescita del senso civico.”