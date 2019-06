Manutenzione straordinaria della rete idrica, possibili disagi tra il 5 e il 6 giugno

Nella notte tra mercoledì 5 e giovedì 6 giugno, a partire dalle ore 21, in zona Spadarolo nel Comune di Rimini, Hera eseguirà alcuni lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica. In particolare, verrà rinnovato un tratto della rete idrica di adduzione in uscita dall’impianto di sollevamento “Polveriera” e i lavori, che avranno una durata prevista di 9 ore, potrebbero comportare cali di pressione o la temporanea mancata erogazione di acqua nelle località comprese tra le zone di Spadarolo, Pradese, Ghetto Pettini, Ghetto Piccinelli, Mavoncello, Peep Spadarolo.

Per limitare i disagi per i cittadini, Hera ha programmato il lavoro nelle ore notturne. Sarà inoltre previsto un servizio di autobotti, che potranno tempestivamente intervenire in caso di necessità o imprevisti nelle lavorazioni. L’azienda si scusa per il disagio e ricorda che in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.