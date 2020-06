Maquillage per le strade di Bellaria: nuove asfaltature per 60mila euro

E’ cominciato questa settimana, con la prospettiva di essere completato nei prossimi giorni, un intervento di asfaltatura extra in alcune zone del territorio comunale. Un’opera che rientra nel più ampio quadro di riqualificazioni e manutenzioni del patrimonio urbano condotte in questa primavera, con particolare attenzione alla fascia turistica: con la sistemazione di aiuole e aree verdi, con il rifacimento della segnaletica orizzontale dove necessario e con alcuni interventi ad hoc, come quello che ha restituito nuovo decoro al muretto che costeggia la via Seneca. “Questi interventi ‘approfittano’ del fatto che la stagione non sia cominciata ancora a pieno e vogliono essere un ulteriore passo di abbellimento della nostra città in vista dell’estate”, spiega l’Assessore al Lavori pubblici Cristiano Mauri. “I lavori in atto”, aggiunge, “sono quantificabili in circa 60.000 euro e si aggiungono al cospicuo intervento di cura degli asfalti, pari a 600.000 euro, condotto fra novembre 2019 e febbraio di quest’anno.”



Come detto, attenzione rivolta in particolare alla fascia marittima. Tra le strade interessate dall’intervento di questi giorni, viale Pinzon – nel tratto da via Ennio a via Pertini - , via Pertini - dall’intersezione con viale Pinzon in direzione via Teano - , via Ravenna - nella zona circostante alla Chiesa di Bordonchio - , ma anche la pista pedonale che affianca la carreggiata in via Baldini. “Prevista”, sottolinea infine l’Assessore, “anche la sistemazione del marciapiede a lato mare di via Ravenna, nel tratto compreso tra via Pascoli e via Roma.”

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.