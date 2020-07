Mare agitato, raffica di soccorsi per rischio annegamento: gravissimo un 19enne

A causa del mare agitato e della forte corrente la giornata di sabato ha visto una raffica di interventi da parte degli uomini del salvataggio. Il caso più grave è avvenuto a Riccione, intorno alle 14.40, quando un ragazzo, all'inizio si pensava a un 13enne, ha deciso di tuffarsi, ma all'improvviso ha iniziato ad annaspare in acqua per poi sparire sotto le onda. Soccorso dal salvataggio che lo ha riportato a riva in arresto cardiaco, sulla battigia sono iniziate le manovre per far ripartire il cuore poi proseguire dal personale del 118 che ha operato per oltre 40 minuti. Stabilizzato, è stato quindi trasportato d'urgenza all'Infermi di Rimini dove versa in gravissime condizioni e i sanitari si sono riservati la prognosi. Nel frattempo i carabinieri della Perla Verde e i militari della Capitaneria di porto sono riusciti ad identificare il giovane che è risultato essere un cittadino marocchino domiciliato a Piacenza.

Anche a Rimini altre persone hanno rischiato di annegare a causa del mare agitato e, la più seria, è risultata essere una 49enne travolta dalle onde nello specchio di mare davanti al Bagno 85. Soccorsa dal salvataggio, la donna è stata poi portata in ospedale per le cure del caso ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni nei sanitari.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per Tutta la giornata di sabato i bagnini sono usciti in mare per controllare le persone che fanno il bagno e tutelare sulla loro sicurezza ed evitare che accada un'altra tragedia, dopo quella avvenuta all'alba a Riccione.