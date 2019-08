Marecchia cleaning up, azione per pulire le scogliere

Da una proposta degli organizzatori della Marecchia Sailing Cup, nasce un’azione di pulizia soprannominata Marecchia Cleaning Up, in cui hanno collaborato anche il circolo di Legambiente Valmarecchia, il Lido San Giuliano, l’Associazione San Giuliano Mare, il Civivo San Giuliano Deviatore e lo Yachting Club San Marino. Domenica 11 agosto si sono incontrati alle ore 9:00 presso la spiaggia libera, per coordinare la pulizia. La mattinata ha visto la partecipazione di venticinque persone, tra cui otto bambini di diverse età, che hanno dimostrato che aiutare il pianeta può essere anche divertente. Tra i partecipanti anche una famiglia di turisti stranieri, che vista l’azione dei volontari, si sono uniti al gruppo per aiutare a raccogliere il materiale presente nella scogliera. L’attività è andata avanti fino alle ore 12:00, riuscendo a recuperare circa otto sacchi di materiale, tra cui molta plastica, ma anche bottiglie di vetro e materiale in tessuto. Grazie all’ausilio di una carriola ed un moscone, abbiamo rimosso molta legna, anche di grandi dimensioni, portate dalla piena di metà maggio.