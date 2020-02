Marijuana e cocaina, tre spacciatori arrestati dalla polizia

Nella serata di mercoledì gli agenti della Squadra mobile della Questura di Rimini hanno arrestato in flagranza tre spacciatori. A finire in manette sono stati due cittadini albanese, di 21 e 22 anni, e un dominicano 35enne. I pusher sono stati notati mentre in viale Bergamo, nei pressi di un residence, i due albanesi stavano scambiando un involucro sospetto col sudamericano e sono stati bloccati. E' emerso che il 35enne aveva appena comprato 12,39 grammi di marijuana ma, una perquisizione personale, ha fatto emergere che il domenicano aveva occultati negli slip altri 7,23 grammi di cocaina. Dopo aver trascorso la nottata in Questura, giovedì mattina gli arrestati sono stati condannati, rispettivamente, a 10 mesi di reclusione i due albanesi, ed a 7 mesi di reclusione il dominicano.